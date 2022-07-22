У Корбана відібрали паспорт і не пустили до України: перші подробиці

У очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український паспорт.

Виданню "Бабель" Корбан підтвердив, що паспорт вилучили, мотив — позбавити громадянства. На питання, що він робитиме далі — Корбан не відповів.

20 липня з'явилася інформація, що президент може підписати указ про те, щоб позбавити громадянства голову штабу територіальнї оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича та олігарха Ігоря Коломойського.

Ввечері 21 липня народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував фото указу від 18 липня — в ньому йшлось про те, щоб позбавити українського громадянства 10 людей, серед яких є прізвища, Корбана, Коломойського та Рабіновича. Таккож там є чинний нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковськой. Справжність документа поки не вдалося підтвердити, підпису Володимира Зеленського на скані указу немає. Указ має №502. На сайті президента є укази №501 і №504, а от №502 і №503 — немає.