Загальна мобілізація в Україні: як довго будуть служити призовники в армії

В Україні від початку повномасштабної війни з Росією діє загальна мобілізація. Вона триватиме як мінімум до 23 серпня, попередньої дати завершення воєнного стану. Стало відомо, як довго призовники служитимуть в армії.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальна мобілізація йде за планом. Терміни, на які закликають військовозобов'язаних, різняться. Вони залежить від багатьох чинників.

Термінова військова служба передбачає:

термін до 18 місяців для матросів, солдатів і старшин та сержантів у ЗСУ та інших військових формуваннях;

термін до 12 місяців для осіб, які на період призову мають ступінь вищої освіти магістра.

Українські призовники служитимуть:

офіцерський склад – до 18 місяців;

для військовослужбовців на заклик під час мобілізації на особливий період - до його закінчення або оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців з-поміж резервістів у особливий період – у строки, визначені рішенням верховного головнокомандувача ЗСУ.

Контрактники служитимуть:

рядовий склад – 3 роки;

сержантський та старшинський склад – 3-5 років;

курсанти військових вузів та військових навчальних підрозділів – період навчання.

Офіцерський склад:

українці, яким надали військове звання після проходження повного курсу програми підготовки офіцерів запасу або в порядку атестації осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – 2-5 років;

військовослужбовці, які закінчили військові вузи за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та здобули спеціальності льотного складу авіації – 10 років, інші спеціальностями – п'ять років;

інші громадяни – 1-5 років.

Строки проходження військової служби можна продовжити за згодою військовослужбовців. Вони можуть укласти нові контракти:

військовослужбовці сержантського та старшинського складу – на 3-5 років;

військовослужбовці рядового складу – на 3 роки;

військовослужбовці офіцерського складу – 5-10 років.

Нагадаємо, що деякі студенти можуть потрапити під мобілізацію.