Вбрід перейшов кордон: Юрій Бардаш втік із Грузії до Москви
Юрій Бардаш після скандальних антиукраїнських заяв про війну втік із Грузії до Москви. Продюсер, який закликав українців здатися Росії, остаточно перейшов на бік ворога, інформує
Про свої пригоди Бардаш розповів у Telegram-каналі "Філософія Бардаша". Екс-продюсер WELLBOY, "Quest Pistols", гуртів "Гриби" та "Нерви" злякався "Грузинського Легіону", ховався у горах Батумі і вбрід переходив кордон, щоб потрапити до самопроголошеної Республіки Абхазія. Нагадаємо, що Україна не визнає Республіку Абхазія і разом із рештою цивілізованого світу розглядає її як окуповану Росією територію Грузії.
"Мені зателефонував чоловік, якого я не знав. Я не сприйняв серйозно це застереження, зрештою Грузія демократична країна. Наступного дня мені знову зателефонував той самий чоловік із тим самим посилом. Я знову сказав дякую, все в порядку, але ввечері пролунав ще один дзвінок уже з України, під час якого мені сказали, що за мною послали Грузинський Легіон і що хлопці вже виїхали, – написав Бардаш. - Рюкзак було зібрано за п'ять хвилин. Два дні пересидів у горах Батумі, потім убрід перейшов кордон Грузії та Абхазії".
"Луганський паспорт" допоміг Юрію Бардашу за 5 хвилин пройти кордон Абхазії та Росії, і зараз він перебуває у столиці країни-окупанта. У РФ продюсер-зрадник збирається займатися музикою та громадською роботою.
"Зараз я у Москві, тут спокійно, безпечно і красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався, що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слово для мене як щит від нападок безумців. У мене великі плани щодо музики і громадського життя і я вже приступив до їхньої реалізації", - написав він.