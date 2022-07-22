Не змогли наростити темп: ISW сумнівається у здатності росіян захопити Слов’янськ чи Бахмут

В Інституті вивчення війни зауважили, що інтенсивність російських атак зараз не відрізняється від тих, що були під час так званої «оперативної паузи»

Не змогли наростити темп: ISW сумнівається у здатності росіян захопити Слов’янськ чи Бахмут
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Поточний темп російського наступу практично не відрізняється від того, що був під час так званої «оперативної паузи», яку армія РФ взяла після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська. Тому не виключено, що росіянам не вдасться окупувати Слов'янськ та Бахмут. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує ZN.ua.

«Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня», – йдеться у висновках Інституту.

Там пишуть, що як і тоді, так і зараз російські війська продовжували здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної вирішальної території.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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