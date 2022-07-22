Кремль втратив половину своїх шпигунів у Європі: маскувались під звичайних людей

Кремль, Росія, Червона площа

Росія втратила здатність шпигувати у Європі.

Кремль вдвічі втратив здатність шпигувати у країнах Європи. Це сталося після видворення кількох сотень російських розвідників. Про це заявив голова британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, повідомляє CNN.

Мур додав, що в останні місяці також було викрито і заарештовано кількох російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувалися під цивільних осіб.

"Після того, як росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям по всьому Євросоюзу", – заявив голова британської розвідки.

Кремль, Москва, Червона площа

Додав, що розвідка Великобританії вважає, що саме це, ймовірно, удвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії в Європі.

Річард Мур сподівається, що росіяни у розвідці та дипломатичних службах "обдумають те, що вони бачать в Україні" і вирішать "дати відсіч системі", як це зробили багато радянських шпигунів під час Празької весни 1968 року. "Наші двері відчинені", - натякнув він.


Александра Павленко, politeka.net





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