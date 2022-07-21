Священик чекав на "руській мір" на Житомирщині: закликав парафіян покаятися і об'єднатися з "братським народом"

священик, піп, московський патріархат

Священник МП заявляв, що в Україні триває не війна, а "спецоперація з метою звільнення від нацистів та бандерівців".

Про це йдеться у вироку Новоград-Волинського міськрайонного суду.

За словами правоохоронців, у середині березня 2022 року біля своєї церкви священник розповідав парафіянкам, що в Україні триває не війна, а "спецоперація з метою звільнення України від нацистів та бандерівців". Прихильник окупантів запевняв, що там, де вже прийшов "русский мір", люди живуть краще.

Також священик УПЦ МП закликав не дивитись українські новини на телебаченні, а дивитись російські новини через Інтернет.

церква, свічки, молитва, релігія

У місцевій сільській раді чоловіка охарактеризували так: "характеризується посередньо, скритний та має запальний характер, за повідомленням жителів громади, з початку військової агресії рф проти України неодноразово висловлював свою проросійську позицію, яка полягала в тому, що президент посії путін проводить спеціальну військову операцію спрямовану на захист російськомовного населення України та попередження вторгнення військ НАТО на територію рф, а також закликав місцевих жителів покаятись та об`єднатись у цій боротьбі з братнім російським народом".

На захист священника стали деякі парафіяни, які запевняли, що він не агітує безпосередньо у храмі, а молиться за мир в Україні.

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

священники, МПЦ


Алексей Ионов, politeka.net





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