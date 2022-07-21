ЄС зробив низку винятків у сьомому пакеті санкцій прот Росії
В Раді ЄС кажуть, що все це заради продовольчої безпеки в світі, інформує
У сьомому пакеті санкций Європейського Союзу проти Росії введено низку помякшень, які зокрема стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, безпеки авіаперевезень та доступу до правосуддя.
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Також “щоб уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі”, ЄС вирішив поширити виняток на операції з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до треті країни .
В ЄС заявили, що насамперед прагнуть уникати всіх заходів, які можуть призвести до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі.
“Жоден із заходів, прийнятих сьогодні чи раніше з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні , жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією”, - йдеться в заяві.