ЄС зробив низку винятків у сьомому пакеті санкцій прот Росії

В Раді ЄС кажуть, що все це заради продовольчої безпеки в світі, інформує ZN.ua.

ЄС зробив низку винятків у сьомому пакеті санкцій прот Росії
© Радио Свобода

У сьомому пакеті санкций Європейського Союзу проти Росії введено низку помякшень, які зокрема стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, безпеки авіаперевезень та доступу до правосуддя.

Відповідно до тексту заяви Ради ЄС технічна допомога Росії щодо авіаційних товарів і технологій буде дозволена “в тій мірі, в якій це необхідно для захисту роботи Міжнародної організації цивільної авіації щодо встановлення технічних промислових стандартів”, а заборона укладати будь-які операції з російськими державними установами буде дещо обмеженою.

Також “щоб уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі”, ЄС вирішив поширити виняток на операції з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до треті країни .

В ЄС заявили, що насамперед прагнуть уникати всіх заходів, які можуть призвести до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі.

“Жоден із заходів, прийнятих сьогодні чи раніше з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні , жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією”, - йдеться в заяві.


Ірина Знась, ZN.ua





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