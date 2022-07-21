Нашептав якусь нісенітницю: медведєв слідом за лавровим розмріявся "посунути" ЗСУ не лише з Донбасу

У мріях медвєдєва, які він не соромиться висловлювати, "російські військові вирішать усі завдання спецоперації".

Маленька, забута історією людина дмитро медведєв 21 липня з'явилася на зустріч із біженцями з українського Донбасу.

Заступник голови Ради безпеки росії розмріявся "посунути" українські війська не тільки з Донбасу і озвучив забаганки Кремля слідом за сергієм лавровим. Про це пишуть пропагандистські ресурси.

У мріях медвєдєва, які він не соромиться висловлювати, "російські військові вирішать усі завдання спецоперації", однак, для того, щоб відсунути ЗСУ, потрібен "певний час". При цьому глава російського Радбезу не гребує заявами, що "ЗСУ треба відсунути не лише від Донецька, а й треба ширше… далі".

Він також видав, що росіяни та українці є "одним народом", промовчавши про жахливі людські жертви та горе, які росія принесла в нашу країну.

Все схоже на те, що до нього білка прийшла після чергового запою і нашепотіла на вушко якусь нісенітницю, а він повірив і зненацька поділився нею з іншими людьми.

Примітно, що днем ??раніше сергій лавров говорив про те, що географія цілей так званої "спецоперації" розширилася і російська влада зазіхає не тільки на Донбас, а й на окуповані території Запорізької та Херсонської областей.