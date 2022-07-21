Військові України рознесли базу «Вагнера» в окупованій Кадіївці: як це відбулося?

На початку червня захисники України знищили базу російських найманців з групи «Вагнер» в окупованій Кадіївці Луганської області, за 45 кілометрів від лінії фронту. 28 березня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Москва відправляє найманців на український схід, щоб компенсувати «важкі втрати» серед своїх військових.

«Я був одним з перших, хто дізнався, що вони приїхали і розмістилися на місцевому стадіоні», - розповів Kyiv Independent Олег, який живе в Кадіївці (ім’я було змінене з міркувань безпеки).

Чоловік живе в окупованому місті на Луганщині вже вісім років. Весь цей час він співпрацював з українською стороною, передаючи розвідувальні дані.

«Я передав інформацію правильним людям», - сказав Олег.

Це допомогло армії України завдати артилерійський удар по базі «вагнерівців» 9 червня, вбивши від 50 до 200 російських найманців, згідно з різними оцінками, а також їхній склад зброї. Деякі українці, які не виїхали з окупованих Росією територій, допомагають виявити російські війська, техніку, бази і склади, - сказав Kyiv Independent Антон, який служить в Силах спеціальних операцій ЗСУ (ім’я було змінене з міркувань безпеки). Саме через місцевих жителів українські розвідники дізналися про базу найманців «Вагнера» в Кадіївці.

«Без них це все було б неможливо», - визнав Антон, який першим отримав інформацію від Олега про найманців.

«Група оселилася в місцевому спортзалі. Стало зрозуміло, що це не солдати Збройних сил РФ, а, скажімо так, специфічна гілка російської армії», - додав він.

Олег відмовився розповідати, як саме він передав Силам спеціальних операцій ЗСУ інформацію про базу «Вагнера» в Кадіївці, щоб не нашкодити операціям в майбутньому.

«Передача завжди відбувається по-різному. Один інформатор може передати інформацію одразу, інший - через два тижні. Часто це все відбувається випадково», - пояснив Антон.