Стосується і суші, і моря, і неба: Резніков підбив підсумки "Рамштайну-4"

Партнери України за підсумками четвертої зустрічі Ukraine Defense Contact Group, більш відомої як Рамштайн, погодили нові зобов'язання щодо постачання озброєнь та амуніції Україні, а також підготовки українських бійців.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони попросив приділити увагу "зусиллям на збільшенні здібностей ЗСУ здійснити конкретні місії". Він порушив тему систематизації роботи з обслуговування та ремонту іноземної техніки - також було порушено тему прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги.

"Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов'язання партнерів. Це стосуватиметься суші, моря та неба”, - заявив Резніков. Він додав, що іноземні партнери не "втомилися" від війни і що цієї "втоми" не буде – країни Заходу готові підтримувати Україну до її перемоги над Росією.


Євген Устименко, Апостроф





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