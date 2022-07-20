WSJ: Захід повинен забезпечити Україну нербхідною зброєю, навіть якщо це ослабить його власну армію
Заходу варто дати українській армії всю необхідну для перемоги над Росією зброю, навіть якщо це на якийсь час ослабить власну боєздатність, інформує
Російська війна проти України зникла з перших шпальт газет. Але вона повинна залишитися в авангарді мислення Заходу. Жорстокий і неспровокований напад Владіміра Путіна може призвести до знищення суверенної, незалежної і демократичної країни, яка не становила жодної військової загрози для Росії. І це може підірвати мир, яким Європа насолоджувалася після Другої світової війни.
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Повторюючи настрої на всьому Заході, президент Джо Байден вирішив, що США повинні протистояти Росії без прямого втручання у війну на боці України.
«Ми не знаємо, чи це накладене на себе ж обмеження завадить Києву добитися успіху. Але одне відомо точно: ми повинні дати українцям всі можливості це зробити. Для цього Америці і Європі доведеться піти на розумні ризики», - йдеться в статті.