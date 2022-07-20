WSJ: Захід повинен забезпечити Україну нербхідною зброєю, навіть якщо це ослабить його власну армію

Російська війна проти України зникла з перших шпальт газет. Але вона повинна залишитися в авангарді мислення Заходу. Жорстокий і неспровокований напад Владіміра Путіна може призвести до знищення суверенної, незалежної і демократичної країни, яка не становила жодної військової загрози для Росії. І це може підірвати мир, яким Європа насолоджувалася після Другої світової війни.

Про це на сторінках Wall Street Journal пише старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Вільям Галстон. Він переконаний, що битва за Україну - це чергова віха історії. Якщо США і союзники зможуть успішно допомогти Києву відбити агресію Росії, глобальні сили, які підтримують демократію і верховенство закону, будуть зміцнені. І, цілком можливо, це компенсує занепад демократичного правління в світі впродовж останнього десятиліття. Якщо ж Америка зазнає невдачі, автократи вирішать, що демократи не хочуть захищати самих себе. Влада в Китаї, яка будує плани щодо Тайваню, також пильно стежить за Донбасом.

Повторюючи настрої на всьому Заході, президент Джо Байден вирішив, що США повинні протистояти Росії без прямого втручання у війну на боці України.

«Ми не знаємо, чи це накладене на себе ж обмеження завадить Києву добитися успіху. Але одне відомо точно: ми повинні дати українцям всі можливості це зробити. Для цього Америці і Європі доведеться піти на розумні ризики», - йдеться в статті.