Вивозом українського зерна займеться спеціально створена українсько-турецька компанія

Для вивозу українського зерна із портів України можуть створити спеціально українсько-турецьку компанію, яка попри ризики та неможливість страхування, займатиметься експортом нашого збіжжя, пише із посиланням на джерела журналіст-міжнародник ZN.UA Володимир Кім у своїй статті “Угода щодо зерна: чи не стане вона фатальною для України?”.

“Поки що не відомо, чи зерно з українських портів вивозитимуть грецькі та кіпрські суховантажі, чи турецькі судна: серйозну проблему становить страхування суден, які йдуть у воюючу країну. … Турки готові йти на ризики, бо в них довірчі відносини і з Україною, і з Росією. ... Ердогану потрібні цей шмат ринку, дохід і важелі впливу, які дає розподіл нашого експорту”, - зазначає автор.

Хоча достеменний результат переговорів в Стамбулі не відомий, за інформацією ZN.UA, зерно вирушатиме з трьох портів — Одеса, «Південний» та Чорноморськ. Суховантажі супроводжуватимуть українські кораблі.

Сторони нібито домовилися, що Україна і Росія не відкриватимуть вогонь по суднах, котрі йтимуть «зеленим коридором».

Що стосується інспекції суховантажів, то за словами одного зі співрозмовників ZN.UA, ні в морі, ні в українських портах росіяни кораблів перевіряти не будуть. Інспекцію проводитимуть у турецьких портах представники ООН , Туреччини, Росії та, якщо буде потрібно, України. Однак інше джерело ZN.UA стверджує, що суховантажі оглядатимуть і в українських портах. Причому не тільки турки, а й росіяни.

“Якщо ця інформація достовірна (а про цю опцію йдеться і в публікаціїFinancial Times), то Київ переступив проведену ним самим «червону лінію», - зазначив Володимир Кім.