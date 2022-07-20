Вивозом українського зерна займеться спеціально створена українсько-турецька компанія

Водночас є ймовірність, що Київ може погодитись на перевірку суден росіянами ще в українських портах, інформує ZN.ua.

Для вивозу українського зерна із портів України можуть створити спеціально українсько-турецьку компанію, яка попри ризики та неможливість страхування, займатиметься експортом нашого збіжжя, пише із посиланням на джерела журналіст-міжнародник ZN.UA Володимир Кім у своїй статті “Угода щодо зерна: чи не стане вона фатальною для України?”.

“Поки що не відомо, чи зерно з українських портів вивозитимуть грецькі та кіпрські суховантажі, чи турецькі судна: серйозну проблему становить страхування суден, які йдуть у воюючу країну. … Турки готові йти на ризики, бо в них довірчі відносини і з Україною, і з Росією. ... Ердогану потрібні цей шмат ринку, дохід і важелі впливу, які дає розподіл нашого експорту”, - зазначає автор.

Хоча достеменний результат переговорів в Стамбулі не відомий, за інформацією ZN.UA, зерно вирушатиме з трьох портів — Одеса, «Південний» та Чорноморськ. Суховантажі супроводжуватимуть українські кораблі.

Сторони нібито домовилися, що Україна і Росія не відкриватимуть вогонь по суднах, котрі йтимуть «зеленим коридором».

Що стосується інспекції суховантажів, то за словами одного зі співрозмовників ZN.UA, ні в морі, ні в українських портах росіяни кораблів перевіряти не будуть. Інспекцію проводитимуть у турецьких портах представники ООН, Туреччини, Росії та, якщо буде потрібно, України. Однак інше джерело ZN.UA стверджує, що суховантажі оглядатимуть і в українських портах. Причому не тільки турки, а й росіяни.

“Якщо ця інформація достовірна (а про цю опцію йдеться і в публікаціїFinancial Times), то Київ переступив проведену ним самим «червону лінію», - зазначив Володимир Кім.

Нагадаємо, що 13 липня у Стамбулі відбулася зустріч між представниками України, Росії, Туреччини та генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Після її завершення було оголошено, що другий раунд переговорів відбудеться цього тижня.


Ірина Знась, ZN.ua





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