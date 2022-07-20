Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"
Там вважають, що рішення щодо розблокування портів у Чорному морі має бути простим, інформує
У США назвали огидною тактику росіян, які спалюють українські поля разом із врожаєм. Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, останній брифінг якого
"На жаль, це (знищення українських полів через обстріли – ред.) не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту, - зазначає Прайс. - Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу.
Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України".
У Держдепі підтримали зусилля ООН, які полягають в намаганні шляхом переговорів з Україною, Туреччиною та країною-агресором Росією вирішити питання заблокованих портів у Чорному морі.
"Зрештою, рішення може і має бути простим. Росія має припинити блокаду. Ми підтримуємо зусилля ООН щодо досягнення цієї кінцевої мети, а тим часом ми працюємо з партнерами по всьому світу, щоб спробувати вирішити як короткострокові, так і довгострокові виклики продовольчій безпеці, пов’язані з вторгненням Росії", – сказав Прайс.