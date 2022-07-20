Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"

У США назвали огидною тактику росіян, які спалюють українські поля разом із врожаєм. Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, останній брифінг якого цитує "Радіо Свобода" .

"На жаль, це (знищення українських полів через обстріли – ред.) не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту, - зазначає Прайс. - Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу.

Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України".

У Держдепі підтримали зусилля ООН , які полягають в намаганні шляхом переговорів з Україною, Туреччиною та країною-агресором Росією вирішити питання заблокованих портів у Чорному морі.