Вірменія виведе війська з Карабаху до вересня

Виведення вірменських військ не стосується так званої "армії оборони", інформує ZN.ua.

Вірменія виведе війська з Карабаху до вересня
© photolure.am

Вірменія виведе свої підрозділи регулярної армії з Нагірного Карабаха у вересні. Про це заявив секретар Ради безпеки країни Армен Грігорян, повідомляє Арменпрес.

Григорян сказав, що "процес близький до завершення і завершиться у вересні" і що його заява стосується лише частин регулярної армії, а не так званої армії оборони.

Він також вважає, що гарантією безпеки Нагірного Карабаху має бути присутність російських "миротворчих сил".


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Прикордоння Луганської та Донецької областей російські війська обстріляли з авіаціїПрикордоння Луганської та Донецької областей російські війська обстріляли з авіації
Війська РФ обстріляли базу відпочинку й тракторну бригаду на ДніпропетровщиніВійська РФ обстріляли базу відпочинку й тракторну бригаду на Дніпропетровщині
Війська РФ обстріляли центр Краматорська: є загибліВійська РФ обстріляли центр Краматорська: є загиблі
Російські війська обстріляли Харківську область: є загиблі та пораненіРосійські війська обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені
Британська розвідка розповіла про дилему, з якою зіштовхнулися війська РФБританська розвідка розповіла про дилему, з якою зіштовхнулися війська РФ
Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждаліВійська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждалі
Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райониРосійські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони
Війська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВАВійська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВА
Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідкаВійська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка
Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській областіВійська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області
Последние новости
Подгружаем последние новости