Вірменія виведе війська з Карабаху до вересня

Вірменія виведе свої підрозділи регулярної армії з Нагірного Карабаха у вересні. Про це заявив секретар Ради безпеки країни Армен Грігорян, повідомляє Арменпрес.

Григорян сказав, що "процес близький до завершення і завершиться у вересні" і що його заява стосується лише частин регулярної армії, а не так званої армії оборони.

Він також вважає, що гарантією безпеки Нагірного Карабаху має бути присутність російських "миротворчих сил".