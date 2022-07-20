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2022-07-20
Вірменія виведе війська з Карабаху до вересня
Виведення вірменських військ не стосується так званої "армії оборони", інформує
© photolure.am
Вірменія виведе свої підрозділи регулярної армії з Нагірного Карабаха у вересні. Про це заявив секретар Ради безпеки країни Армен Грігорян,
Григорян сказав, що "процес близький до завершення і завершиться у вересні" і що його заява стосується лише частин регулярної армії, а не так званої армії оборони.
Він також вважає, що гарантією безпеки Нагірного Карабаху має бути присутність російських "миротворчих сил".
Антон Герасименко, ZN.ua