США внесли Росію та ще п'ять країн до списку небезпечних для своїх громадян

Президент Джо Байден підписав у вівторок указ , спрямований на стримування та покарання неправомірних затримань громадян США за кордоном, уповноваживши державні органи запроваджувати санкції та інші заходи.

Байден зіткнувся з зростаючим тиском з боку сімей заручників і затриманих, зовсім недавно у справі зірки WNBA Брітні Грінер, яка з лютого перебуває під вартою в Росії та під судом за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Погіршення відносин між США та Росією через вторгнення Москви в Україну висвітлило її затримання та ширшу проблему.

США не надають офіційних даних про те, скільки громадян США затримано за кордоном, але Фонд спадщини Джеймса У. Фоулі, названий на честь американського журналіста, викраденого та вбитого в Сирії, повідомляє, що понад 60 громадян США незаконно затримано приблизно у 18 країнах.

Деякі з них утримуються головними противниками США , такими як Іран, Росія, Венесуела та Китай .

Виконавчий указ дозволяє агенціям накладати невказані витрати та наслідки, включаючи фінансові санкції, на тих, хто причетний до захоплення заручників.

«Повноваження щодо санкцій, включені до цього указу, дозволяють США накладати фінансові санкції та санкції на поїздки щодо тих, хто несе відповідальність за несправедливе утримання громадян США , незалежно від того, чи є їхній викрадач терористичною мережею чи державним діячем», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Урядовим установам видано розпорядження тісно співпрацювати з сім'ями затриманих та обмінюватися інформацією та, можливо, розвідувальними даними, кажуть офіційні особи США .

У рамках нових кроків у рекомендації Державного департаменту поїздок буде додано попередження, коли існує підвищений ризик неправомірного затримання в іноземній державі. У вівторок попередження отримають шість країн - М'янма, Китай , Іран, Північна Корея, Росія та Венесуела.

Також адміністрація Байдена вводить індикатор ризику D, яким позначатимуться країни з наявними ризиками.

Звільнення Росією у квітні колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда посилило заклики родичів інших затриманих за кордоном до Байдена діяти.