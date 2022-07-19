Врятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас Загородній

Врятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас Загородній

Політолог Тарас Загородній розповів, що задля усунення безробіття українська економіка повинна стати на військові рейки.

Про це він розповів на каналі «My.ua».

«Якщо наша держава і далі буде чекати, коли оживе ринок праці, то він ніколи не оживе. Та допомога, що дають нам наші партнери, дай Боже, буде покривати 20% потреб у бюджеті. Тут врятує тільки мобілізаційна економіка», - зазначив Тарас Загородній.

За словами експерта, аби уникнути проблеми безробіття треба адаптувати економіку та державу у цілому до військового стану: поставити країну на військові рейки.

«Держава повинна у ручному режимі забезпечувати зайнятість. Для цього повинен бути створений військовий кабінет, де будуть визначатися напрямки, які потрібні Україні, а зараз пріоритет – забезпечення армії», - підкреслив Тарас Загородній.

Як зазначив політолог, також повинні бути забезпечені заходи щодо блокування витоку валюти закордон, а у деяких позиціях імпорт в Україну взагалі повинен бути припинений.

«Йдеться, наприклад, про люксові товари або елітний алкоголь, що зараз зовсім не працює на війну», - сказав Тарас Загородній.


user, politeka.net





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