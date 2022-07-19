Війська РФ обстріляли базу відпочинку й тракторну бригаду на Дніпропетровщині

Загарбники знову атакували два райони області.

Війська РФ обстріляли базу відпочинку й тракторну бригаду на Дніпропетровщині
Фото ілюстративне
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські військові двічі за день вдарили по Дніпропетровській області, знову влучивши в цивільні об’єкти на території Нікопольського та Криворізького районів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram, інформує ZN.ua.

Зокрема, ворожа армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню «Град» базу відпочинку в Нікополі та зі ствольної артилерії – тракторну бригаду в Зеленодольській громаді.

За інформацією Резніченка, жителі області не постраждали від ударів окупантів. Але в Зеленодольській громаді вибухи пошкодили приміщення тракторної бригади й сільськогосподарську техніку.


Максим Царук, ZN.ua





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