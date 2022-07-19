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2022-07-19
Війська РФ обстріляли базу відпочинку й тракторну бригаду на Дніпропетровщині
Загарбники знову атакували два райони області.
Фото ілюстративне© Валентин Резніченко / Telegram
Російські військові двічі за день вдарили по Дніпропетровській області, знову влучивши в цивільні об’єкти на території Нікопольського та Криворізького районів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в
Зокрема, ворожа армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню «Град» базу відпочинку в Нікополі та зі ствольної артилерії – тракторну бригаду в Зеленодольській громаді.
За інформацією Резніченка, жителі області не постраждали від ударів окупантів. Але в Зеленодольській громаді вибухи пошкодили приміщення тракторної бригади й сільськогосподарську техніку.
Максим Царук, ZN.ua