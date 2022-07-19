Повторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означає

українські військові, бійці ЗСУ

Такі операції зазвичай проводять перед початком контрнаступу чи інших активних бойових дій.

HIMARS, які надали нам західні партнери, вже наробили багато проблем російським окупантам. Їхні склади з боєприпасами горять один за одним, через що ворог починає панікувати. Окупанти не мають технічної можливості знищувати снаряди американського РСЗВ.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

американская РСЗО HIMARS

Він пояснив, що знищення ракети типу GMLRS – щось зі сфери фантастики, тому що снаряд має велику швидкість і малопомітний на радарах. Імовірність того, що ракета буде перехоплена наявними в росії засобами ППО досить низька.

При цьому він нагадав про удар ЗСУ з HIMARS поблизу шлюзу Каховської ГЕС. Судячи з наявної інформації, там було знищено позиції протиповітряної оборони росії та зенітні ракетні комплекси.

"Якщо HIMARS винищують самі ЗРК окупантів, то це багато говорить про реальні можливості рашистських комплексів щось збивати", - додав Олег Катков.

українські військові, бійці ЗСУ

Катков вважає, що українська армія зараз проводить операцію щодо встановлення зони заборони доступу, у класичній термінології НАТО – A2AD. Такі операції зазвичай проводять перед початком контрнаступу чи інших активних бойових дій.

"Можливості ЗСУ, навіть при запуску ракет з глибокого тилу, дозволяють тримати під вогневим контролем як обидва мости в районі Херсона, так дамбу в Новій Каховці. Це має призвести до снарядного голоду херсонського угруповання. Фактично, зараз ми бачимо початок вкрай прагматичної операції та повторення того, що відбувалося на острові Зміїний – але вже в інших масштабах”, – підсумував експерт.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
В Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в УкраїнуВ Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну
Українські військові розпочали навчання у Німеччині на ЗСУ GepardУкраїнські військові розпочали навчання у Німеччині на ЗСУ Gepard
Росія проводить в Німеччині інформаційну спецоперацію для дискредитації України – ГУРРосія проводить в Німеччині інформаційну спецоперацію для дискредитації України – ГУР
Українська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означаєУкраїнська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означає
ОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур і цивільних осіб як живий щит у Бучі та ІрпеніОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур і цивільних осіб як живий щит у Бучі та Ірпені
В Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мераВ Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мера
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
Масштабний бунт у Китаї, поліція жорстко разганяє протестувальників: кадри та деталі того, що відбуваєтьсяМасштабний бунт у Китаї, поліція жорстко разганяє протестувальників: кадри та деталі того, що відбувається
Вибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбуваєтьсяВибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбувається
Український прапор на Зміїному є ознакою незламності нашої країни — ЗеленськийУкраїнський прапор на Зміїному є ознакою незламності нашої країни — Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости