Повторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означає
Такі операції зазвичай проводять перед початком контрнаступу чи інших активних бойових дій.
HIMARS, які надали нам західні партнери, вже наробили багато проблем російським окупантам. Їхні склади з боєприпасами горять один за одним, через що ворог починає панікувати. Окупанти не мають технічної можливості знищувати снаряди американського РСЗВ.
Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.
Він пояснив, що знищення ракети типу GMLRS – щось зі сфери фантастики, тому що снаряд має велику швидкість і малопомітний на радарах. Імовірність того, що ракета буде перехоплена наявними в росії засобами ППО досить низька.
При цьому він нагадав про удар ЗСУ з HIMARS поблизу шлюзу Каховської ГЕС. Судячи з наявної інформації, там було знищено позиції протиповітряної оборони росії та зенітні ракетні комплекси.
"Якщо HIMARS винищують самі ЗРК окупантів, то це багато говорить про реальні можливості рашистських комплексів щось збивати", - додав Олег Катков.
Катков вважає, що українська армія зараз проводить операцію щодо встановлення зони заборони доступу, у класичній термінології НАТО – A2AD. Такі операції зазвичай проводять перед початком контрнаступу чи інших активних бойових дій.
"Можливості ЗСУ, навіть при запуску ракет з глибокого тилу, дозволяють тримати під вогневим контролем як обидва мости в районі Херсона, так дамбу в Новій Каховці. Це має призвести до снарядного голоду херсонського угруповання. Фактично, зараз ми бачимо початок вкрай прагматичної операції та повторення того, що відбувалося на острові Зміїний – але вже в інших масштабах”, – підсумував експерт.