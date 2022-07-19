Заради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на Миколаївщині
Заради постановочного сюжету пропагандистам рашисти вдарили по житловому будинку, там загинуло 4 особи
Про військові злочини путінської армії в Миколаївській області повідомили у
Так, на околиці міста Снігурівка окупанти обстріляли з мінометів житловий будинок, внаслідок удару загинули чотири людини.
Рашисти намагалися звинуватити у цьому збройні сили України, проте видали себе.
Одразу після обстрілу до місця інциденту як на замовлення приїхали журналісти пропагандистських засобів масової інформації. Вони миттєво почали знімати сюжети та звинувачували в обстрілах наших військових.
В оперативному командуванні зазначили, що підрозділи ЗСУ знаходяться звідти надто далеко для влучення мінометом.
"Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", - повідомив Південь.