Заради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на Миколаївщині

Заради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на Миколаївщині

Заради постановочного сюжету пропагандистам рашисти вдарили по житловому будинку, там загинуло 4 особи

Про військові злочини путінської армії в Миколаївській області повідомили у Оперативному командованії "Південь".

Так, на околиці міста Снігурівка окупанти обстріляли з мінометів житловий будинок, внаслідок удару загинули чотири людини.

Рашисти намагалися звинуватити у цьому збройні сили України, проте видали себе.

Одразу після обстрілу до місця інциденту як на замовлення приїхали журналісти пропагандистських засобів масової інформації. Вони миттєво почали знімати сюжети та звинувачували в обстрілах наших військових.

В оперативному командуванні зазначили, що підрозділи ЗСУ знаходяться звідти надто далеко для влучення мінометом.

"Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", - повідомив Південь.


Ирина Юрченко, politeka.net





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