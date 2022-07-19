Штурмовики ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога: армія рф зазнала значних втрат на півдні

Наші авіатори впоралися із завданням без втрат.

У районі Снігурівки на Миколаївщині наші захисники двома штурмовиками відпрацювали по складам боєприпасів та скупчення сил ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Воїнами ЗСУ було за добу ліквідовано 65 загарбників. Крім того, завдяки роботі української артилерії та ракетним ударам "друга армія світу" втратила комплексний апаратний зв'язок "Редут-2УС", а також 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мало. Наші авіатори впоралися із завданням без втрат", - зазначили в ОК "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи також завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райської Новокахівської громади на Херсонщині. Ще один склад боєприпасів противника злетів у повітря в районі Берислава. Об'єкти знищено. Втрати зараз уточнюються.