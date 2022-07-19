Штурмовики ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога: армія рф зазнала значних втрат на півдні

українські військові, бійці ЗСУ, винищувачі ЗСУ

Наші авіатори впоралися із завданням без втрат.

У районі Снігурівки на Миколаївщині наші захисники двома штурмовиками відпрацювали по складам боєприпасів та скупчення сил ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

ВСУ, авіація, винищувач

Воїнами ЗСУ було за добу ліквідовано 65 загарбників. Крім того, завдяки роботі української артилерії та ракетним ударам "друга армія світу" втратила комплексний апаратний зв'язок "Редут-2УС", а також 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мало. Наші авіатори впоралися із завданням без втрат", - зазначили в ОК "Південь".

українські військові, бійці ЗСУ, снайпер

Українські ракетно-артилерійські підрозділи також завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райської Новокахівської громади на Херсонщині. Ще один склад боєприпасів противника злетів у повітря в районі Берислава. Об'єкти знищено. Втрати зараз уточнюються.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
В окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської арміїВ окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської армії
EW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливимEW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливим
ЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворогаЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога
У лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липняУ лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липня
РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони БританіїРФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони Британії
"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Великі втрати деморалізують російських окупантів – ГенштабВеликі втрати деморалізують російських окупантів – Генштаб
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Фукуяма про війну в Україні: «До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні»Фукуяма про війну в Україні: «До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні»
Окупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — ГайдайОкупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости