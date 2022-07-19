МВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявку

Свідчення можна надіслати на адресу офісу головного прокурора Міжнародного кримінального суду. В Україні є і своя внутрішня база військових злочинів, інформує ZN.ua.

МВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявку
Ключовою потребою наразі є збирання доказової бази, кваліфікація злочинів
© Денис Шмигаль/Telegram

Чималу частину кримінальних проваджень щодо окупантів українська сторона збирається подати саме до міжнародного трибуналу. Про плани офіційного Києва, акцентуючи на звірствах росіян, зокрема в Бучі, заявив в ефірі телемарафону радник глави МВС Ростислав Смірнов.

Чиновник визнав, що наразі українські правоохоронці не завжди мають можливості безпосередньо дістатися до солдатів, що чинили безчинства:

«Ми маємо розуміти, що велика кількість безпосередньо цих справ готуються, у першу чергу, до подачі саме у міжнародний трибунал. Бо ми прекрасно розуміємо, що в нас немає змоги притягнути (деяких – ред.) солдат рф, наприклад, тих самих нелюдів, які були у Бучі», – сказав він.


Оксана Коваль, ZN.ua





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