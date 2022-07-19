Проректор митної академії РФ "наклав на себе руки" в СІЗО

У Росії проректор російської митної академії Залім Керефов, який був заарештований у справі про збут наркотиків, наклав на себе руки в СІЗО в підмосковному Ногінську, повідомляє Укрінформ.

"Тіло Залима Керефова виявили вранці 16 липня в камері СІЗО №1 у Ногінську. Вночі чоловік перерізав собі вени лезом від одноразової бритви. Керефов залишив передсмертну записку, де шкодував про вчинене", — йдеться у повідомленні.

Адвокат проректора Олексій Циганов заявив російським ЗМІ, що кримінальну справу стосовно Керефова буде закрито з нереабілітуючих підстав. При цьому він висловив упевненість, що його підзахисний "не міг сам накласти на себе руки, оскільки у нього були плани на майбутнє, малі діти, він не така людина, щоб так вчинити".

Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо недбалості стосовно співробітників слідчого ізолятора в Ногінську, повідомляє підмосковне управління відомства.