Проректор митної академії РФ "наклав на себе руки" в СІЗО

Залім Керефов був заарештований 5 липня за збут наркотичних речовин. Проректор адміністрував п'ять наркотичних інтернет-магазинів із робочого комп'ютера, інформує ZN.ua.

Проректор митної академії РФ
© Бизнес Цензор

У Росії проректор російської митної академії Залім Керефов, який був заарештований у справі про збут наркотиків, наклав на себе руки в СІЗО в підмосковному Ногінську, повідомляє Укрінформ.

"Тіло Залима Керефова виявили вранці 16 липня в камері СІЗО №1 у Ногінську. Вночі чоловік перерізав собі вени лезом від одноразової бритви. Керефов залишив передсмертну записку, де шкодував про вчинене", — йдеться у повідомленні.

Адвокат проректора Олексій Циганов заявив російським ЗМІ, що кримінальну справу стосовно Керефова буде закрито з нереабілітуючих підстав. При цьому він висловив упевненість, що його підзахисний "не міг сам накласти на себе руки, оскільки у нього були плани на майбутнє, малі діти, він не така людина, щоб так вчинити".

Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо недбалості стосовно співробітників слідчого ізолятора в Ногінську, повідомляє підмосковне управління відомства.


Антон Герасименко, ZN.ua





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