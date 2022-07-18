Вінницька ОВА не давала дозвіл на інтерв'ю медійників з мамою Лізи — чиновниця

Заступниця керівника департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко заявила, що фіксер італійського телеканалу RAI News 24 не отримував дозволів на зйомку пораненої під час ракетного удару Ірини Дмитрієвої в реанімаційному відділенні лікарні. Про це йдеться у повідомленні Департаменту в Фейсбук.

«Майже від початку війни у Вінницькій області діє наказ голови ОВА щодо відвідування закладів охорони здоров’я області представниками ЗМІ. Відвідування можливе лише за погодженням з департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА. Можемо запевнити, що журналіст дозволів не отримував», — повідомила чиновниця.

Бондаренко також додала, що наразі проводиться службове розслідування щодо цього факту.

Водночас, як зафіксували журналісти Детектор.медіа , 16 липня ця сама фейсбук-сторінка Вінницької ОВА перепостила допис сторінки Fixers UA із записом інтерв’ю Ірини Дмитрієвої, яке оприлюднив Антон Кудінов, і написала про спілкування постраждалої з італійськими журналістами. Втім згодом повідомлення було видалене зі сторінки.

Після резонансного інтерв’ю з матір’ю дівчинки, загиблої під час ракетного удару по Вінниці, Комісія з журналістської етики розкритикувала медійників, які розмовляли з жінкою.

16 липня фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав у своїх соцмережах відеоінтерв’ю з мамою загиблої дівчинки, Іриною Дмитрієвою. Інтерв’ю в реанімаційному відділенні записувала кореспондентка цього телеканалу Лаура Танґерліні. Інтерв'ю викликало обурення в соцмережах.

Сам Кудінов зазначав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні. Він також наполягав, що жінка сама виявила бажання розповісти свою історію і посилався на наявність у нього письмового дозволу від Дмитрієвої. Однак на прохання показати підтвердження, відповів відмовою.