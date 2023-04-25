Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО нібито неможливий без згоди Росії. Про це вона
"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – сказала представниця угорського парламенту.
Вона також наголосила, на вступ України до НАТО нібито має бути згода Росії.
"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – додала Дуро.