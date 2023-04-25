Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії

"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО нібито неможливий без згоди Росії. Про це вона розповіла у інтерв’ю російському виданню "Известия", інформує ZN.ua.

Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
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"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – сказала представниця угорського парламенту.

Вона також наголосила, на вступ України до НАТО нібито має бути згода Росії.

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – додала Дуро.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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