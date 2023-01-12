Швейцарія не дає дозвіл на постачання Україні певних типів озброєння – Міноборони Іспанії

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на з’їзді іспанських послів у Мадриді заявила, що її країна не може надіслати Україні певні види зброї через вето, яке накладає Швейцарія. Про це повідомляє Europa Press.

Глава Міністерства оборони Іспанії підкреслила необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.

Коментуючи запитання посла Іспанії в Берні, вона сказала, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", – сказала Роблес, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити. Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.