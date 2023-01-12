Швейцарія не дає дозвіл на постачання Україні певних типів озброєння – Міноборони Іспанії
Нейтралітет Швейцарії не дозволяє деяким країнам надати зброю для ЗСУ, інформує
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на з’їзді іспанських послів у Мадриді заявила, що її країна не може надіслати Україні певні види зброї через вето, яке накладає Швейцарія. Про це
Глава Міністерства оборони Іспанії підкреслила необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.
Коментуючи запитання посла Іспанії в Берні, вона сказала, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.
"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", – сказала Роблес, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.
При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити. Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.