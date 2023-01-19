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2023-01-19
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
Моравецький також висловив занепокоєння новим міністром оборони Німеччини, інформує
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Польща може передати Україні танки Leopard німецького виробництва без дозволу Берліна, заявив
"Водночас ми маємо переконатися, що інші країни також задовольнять ці потреби. Серед цих інших найменш ініціативними досі були німці", - зазначив Моравецький і нагадав, що Польща запропонувала Україні 14 танків Leopard.
"Ми продовжуватимемо прагнути, ми продовжуватимемо тиснути на канцлера і Німеччину, щоб вони якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію".
Юлія Мельничук, ZN.ua