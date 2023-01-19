Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно

Польща може передати Україні танки Leopard німецького виробництва без дозволу Берліна, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відеоінтерв'ю CNN.

"Водночас ми маємо переконатися, що інші країни також задовольнять ці потреби. Серед цих інших найменш ініціативними досі були німці", - зазначив Моравецький і нагадав, що Польща запропонувала Україні 14 танків Leopard.

"Ми продовжуватимемо прагнути, ми продовжуватимемо тиснути на канцлера і Німеччину, щоб вони якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію".