Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно

Моравецький також висловив занепокоєння новим міністром оборони Німеччини, інформує ZN.ua.

Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
© Соцмережі

Польща може передати Україні танки Leopard німецького виробництва без дозволу Берліна, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відеоінтерв'ю CNN.

"Водночас ми маємо переконатися, що інші країни також задовольнять ці потреби. Серед цих інших найменш ініціативними досі були німці", - зазначив Моравецький і нагадав, що Польща запропонувала Україні 14 танків Leopard.

"Ми продовжуватимемо прагнути, ми продовжуватимемо тиснути на канцлера і Німеччину, щоб вони якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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