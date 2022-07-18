Російська спецоперація, без сумніву, завершиться — Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що російське вторгнення в Україну триватиме доти, “коли всі цілі буде досягнуто”.

“Російська спецоперація, без сумнівів, завершиться, коли її мета буде досягнута. Чітких часових рамок немає, головне – ефективність”, - заявив Пєсков перед візитом Путіна до Ірану сьогодні.

Він додав, що про можливість поновлення переговорів з Україною мови зараз немає, а санкції проти Росії "почали вводитися задовго до спецоперації" і це "ціна Росії за суверенітет".

"Іран не перше десятиліття перебуває під тими чи іншими санкціями, і Іран вже добре адаптувався до того, щоб розвиватися, підвищувати добробут свого народу. Все, що нас не вбиває, робить нас лише міцнішим", - додав Пєсков.