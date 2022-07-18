Росія перекинула кораблі чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська

Такі маневри могли бути зроблені для контролю вивезення вкраденої продукції на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей, інформує ZN.ua.

Росія перекинула кораблі чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська
© УНІАН

РФ перекинула значну кількість своїх кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"За інформацією ВМС ЗСУ, ворог передислокував значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська. Несіння бойової служби кораблями РФ здійснювалося в ракетно-безпечних районах у зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя", - заявив Братчук.

Він зазначив, що російські окупанти могли провести такі маневри, щоб контролювати вивезення вкраденої продукції на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.


Антон Герасименко, ZN.ua





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