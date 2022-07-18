ЗСУ знищили склади у глибокому тилу окупантів

Українські військові досі завдають втрат ворогові на Луганщині, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили склади у глибокому тилу окупантів
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські військові знищили кілька складів і командний центр у глибокому тилу окупаційних військ на Луганщині. Попри заяви військового керівництва РФ про начебто повний контроль над територію області, ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам.

«Більше тижня тому (міністр оборони РФ Сєргєй) Шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеличкій території області ЗСУ й до сьогодні завдають втрат росіянам», - повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Мешканці області, які не встигли евакуюватися, зараз можуть зробити це або через Росію, або через один з населених пунктів на Харківщини.

Ті ж, хто хотіли на власні очі побачити «рускій мир», тепер стоять у величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води та газу, додав Гайдай.

У Сєвєродонецьку окупанти вигадали нову схему незаконної мобілізації українців: вони запрошують робітників начебто для відновлення роботи заводу «Азот», і вручають «повістки» прибулим.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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