Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю

Військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони Білорусі мають достатню кількість штурмовиків Су-25, інформує ZN.ua.

Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
© Укроборонпром

На авіаційних заводах Росії білоруські штурмовики Су-25 пройдуть модернізацію рівня, що забезпечує можливість застосування ядерної зброї. Лукашенко підтримав на переговорах таку пропозицію Путіна, повідомляє "Білоруський Гаюн".

На 2015 рік у складі 116-ї штурмової авіабази (аеродром Ліда) було 17 штурмовиків Су-25, а також сім – Су-25УБ (навчально-бойовий). Ще близько 20 Су-25 перебували на зберіганні. За останні 20 років понад 50 Су-25 було продано Білоруссю на експорт.

На думку експертів, наявна кількість штурмовиків Су-25 здійснює реалізацію запропонованого Путіним проекту їхньої модернізації в умовах скромних фінансових можливостей Білорусі оптимальним варіантом, що дозволить підвищити бойові можливості авіації.

Також Білорусь готова придбати ударні гелікоптери російського виробництва Ка-52 "Алігатор".

За останні п'ять років Білорусь купила у Росії вісім навчально-бойових літаків Як-130 та чотири винищувачі Су-30СМ (у листопаді 2019 року). Постачання ще чотирьох винищувачів Су-30СМ очікується у жовтні 2022 року.


Антон Герасименко, ZN.ua





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