Одесити записали відео біля школи, про яку згадували міноборони Росії: "Ось це злітно-посадкова смуга"

Одесити записали відео біля школи, про яку згадували міноборони Росії: "Ось це злітно-посадкова смуга"

Жителі Одеси спростували чергову брехню росіян про вогневу позицію на території школи.

Відео зняли місцеві жителі у неділю 17 липня після чого поширили мережею.

Міністерство оборони Росії не вперше тиражує фейки про нібито розміщення бойових позицій на території навчальних закладів.

Цього разу у їхніх зведеннях з'явилася школа №100 на вулиці Варненській.

Міноборони Росії стверджує, що підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані, при цьому місцеве населення не в курсі того, що відбувається.

Одесит прогулявся двором школи і показав, що нічого з перерахованого росіянами там немає й близько.

На відео показано звичайну школу та порожній двір.

«Оце злітно-посадкова смуга для винищувачів, стратегічно важливий для всіх нас український прапор, он кулеметник сховався, ви його не бачите, він пішов покурити», - пожартував чоловік.

Також місцевий мешканець показав порожній стадіон.

«Ось тут займаються іноземні легіони», – із сарказмом повідомив одесит.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
В Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в УкраїнуВ Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну
З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»
Шольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти РосіїШольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії
В Алчевську підірвали військовий склад окупантів: фото та відеоВ Алчевську підірвали військовий склад окупантів: фото та відео
Окупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відеоОкупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відео
ЗСУ знищили штаб окупантів біля моря на Херсонщині: "черговий "склад із селітрою та гуманітаркою"ЗСУ знищили штаб окупантів біля моря на Херсонщині: "черговий "склад із селітрою та гуманітаркою"
Під Скадовськом горить склад окупантів: фото та відеоПід Скадовськом горить склад окупантів: фото та відео
Російські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕСРосійські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕС
"Розбомбили техніку нашу": у Луганській області знищено базу рашистів, відео"Розбомбили техніку нашу": у Луганській області знищено базу рашистів, відео
Міноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документаМіноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документа
Последние новости
Подгружаем последние новости