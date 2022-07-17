Президент Сербії хотів приватно відвідати Хорватію, але офіційний Загреб йому відмовив – ЗМІ

Президент Сербії Александар Вучич планував приватно відвідати хорватські міста Ясеновац і Пакрац, але влада Хорватії не дозволила йому в'їхати в країну, передає Jutarnji list з джерел, близьких до уряду. Вказано, що Вучич зв’язався з очільником сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем, і розповів про плани відвідати Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

Як повідомили джерела видання, президент Сербії розповів Пуповацю, що відвідати Хорватію він хоче з приватним, а не офіційним візитом. Вучич також зазначив, що очільник SDSS може повідомити про його візит уряду Хорватії, якщо вважатиме за потрібне. Своєю чергою Пуповац нібито повідомив прем’єру Хорватії Андрею Пленковичу про наміри сербського президента, однак офіційний Загреб не погодив візит Вучича.

Джерело, яке надало інформацію Jutarnji List переконане, що метою Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції «Буря», аби президент Сербії «міг зіграти роль жертви» для своїх виборців.

«Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали «ні». Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика «Сербського світу» в Хорватії не спрацює", – цитує видання анонімне джерело із уряду Хорватії.

В уряді Хорватії також зазначили, що «тут немає жодного доброго наміру, доброго вчинку, який сприяв би нормалізації відносин».

«Він не дає нам інформацію про зниклих безвісти на Вітчизняній війні, він не говорить про те, як він буде переслідувати військових злочинців, він просто хотів створити хаос перед «Бурею», але ми в уряді чітко сказали, що це не обговорюється», – зазначили в уряді Хорватії.