Бучанська різанина: у Німеччині розслідують витік розвідданих про масові вбивства на Київщині
Журналісти пишуть про припущення щодо витоку даних на засіданні Комітету оборони Німеччини. Даних, які вважаються секретними. На зустрічі на початку квітня були присутні більш, ніж пів сотні чиновників, інформує
На закритій зустрічі Федеральної служби розвідки Німеччини оголосили про початок розслідування можливого витоку секретних даних про масові вбивства, вчинені російською армією в Бучі. Про це, а також про відкриття відповідного розслідування прокуратурою країни пише тамтешнє видання
Судячи з усього, розвідка (BND) та уряд не хотіли громадського розголошення подробиць убивств на Київщині. Натомість, як зазначають на сторінках газети, інформацію в ЗМІ передали парламентарі Бундестагу. Це спричинило перевірку депутатів на предмет можливої держзради.
"Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо їх", – цитують заяву прессекретарки уряду ФРН у повідомленні.