Бучанська різанина: у Німеччині розслідують витік розвідданих про масові вбивства на Київщині

На закритій зустрічі Федеральної служби розвідки Німеччини оголосили про початок розслідування можливого витоку секретних даних про масові вбивства, вчинені російською армією в Бучі. Про це, а також про відкриття відповідного розслідування прокуратурою країни пише тамтешнє видання Bild .

Судячи з усього, розвідка (BND) та уряд не хотіли громадського розголошення подробиць убивств на Київщині. Натомість, як зазначають на сторінках газети, інформацію в ЗМІ передали парламентарі Бундестагу. Це спричинило перевірку депутатів на предмет можливої держзради.

"Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо їх", – цитують заяву прессекретарки уряду ФРН у повідомленні.