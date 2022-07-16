Безкарність за найсерйозніші злочини підриває саму тканину суспільства – Боррель

З нагоди міжнародного кримінального правосуддя, що відзначається 17 липня, Високий представник ЄС Жозеп Боррель опублікував заяву. Головна його теза: “Безкарність – це не вихід. Ніде. Ні для кого”, інформує ZN.ua.

Безкарність за найсерйозніші злочини підриває саму тканину суспільства – Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

17 липня – день нагадування про відданість ЄС міжнародному кримінальному правосуддю. Це привід задуматися про те, як безкарність за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства, підриває саму тканину суспільства.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, опублікованому в бюлетені consilium.europa.eu.

“Безкарність дестабілізує країни та цілі регіони, завдає невимовних страждань мільйонам людей, особливо найбільш уразливим з них, загрожує міжнародному миру та безпеці, перешкоджає примиренню та звертає назад з такою працею досягнутий прогрес у постконфліктних ситуаціях, – йдеться у заяві. — Міжнародні механізми правосуддя необхідні для того, щоб забезпечити розслідування та переслідування найбільш тяжких злочинів, притягнення винних до відповідальності та надання жертвам правосуддя, адекватної допомоги та відшкодування завданих збитків”.

“Ситуація, яка торкнулася кількох країн по всьому світу, а тепер і Україну внаслідок неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії, демонструє, як наші прагнення до миру та справедливості можуть бути зруйновані у будь-який момент і як захист заснованого на правилах міжнародного порядку та забезпечення підзвітності важливі як ніколи”, — наголошується у документі.

Європейський Союз та його держави-члени віддані зміцненню міжнародної системи кримінального правосуддя та підтверджують свою повну підтримку Міжнародного кримінального суду – суду останньої інстанції, яка доповнює національні юрисдикції.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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