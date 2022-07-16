Уродженець Криму коригував ворожий вогонь по Лисичанську – офіс генпрокурора

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, який коригував вогонь російських військ по Лисичанську. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України.

"Слідством встановлено, що уродженець АР Крим, який у лютому 2022 року переїхав з РФ до Лисичанська, вступив у злочинну змову з невстановленими особами з метою надання допомоги ворожим військам у веденні бойових дій проти Збройних сил України. 15-16 квітня обвинувачений зібрав інформацію підрозділів ЗСУ та місцях попадань ворожих снарядів Лисичанськом. Дані за допомогою месенджера передав співучасникам", — зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті офісу генпрокурора.

У квітні 2022 року його викрили та затримали. Йому інкримінується ч. 7 ст. 111-1 (колабораціоністська діяльність) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такого.

Рашисти б'ють ракетами по підприємствах, сільгоспугіддях та житлових кварталах міст України. І, адже, за цими злочинними ударами стоять коригувальники, які нічим не виділяються з натовпу. Ціна їхній зраді — десятки та сотні життів мирних українців.