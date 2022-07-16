Уродженець Криму коригував ворожий вогонь по Лисичанську – офіс генпрокурора

Коригувальнику вогню світить до 15 років позбавлення волі. Багато хто вважає це покарання надто м'яким, інформує ZN.ua.

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, який коригував вогонь російських військ по Лисичанську. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України.

"Слідством встановлено, що уродженець АР Крим, який у лютому 2022 року переїхав з РФ до Лисичанська, вступив у злочинну змову з невстановленими особами з метою надання допомоги ворожим військам у веденні бойових дій проти Збройних сил України. 15-16 квітня обвинувачений зібрав інформацію підрозділів ЗСУ та місцях попадань ворожих снарядів Лисичанськом. Дані за допомогою месенджера передав співучасникам", — зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті офісу генпрокурора.

У квітні 2022 року його викрили та затримали. Йому інкримінується ч. 7 ст. 111-1 (колабораціоністська діяльність) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такого.

Рашисти б'ють ракетами по підприємствах, сільгоспугіддях та житлових кварталах міст України. І, адже, за цими злочинними ударами стоять коригувальники, які нічим не виділяються з натовпу. Ціна їхній зраді — десятки та сотні життів мирних українців.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
У ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у КримуУ ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у Криму
"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму
Удар по Вінниці здійснили з району мису Фіолент в анексованому Криму – ОК “Південь”Удар по Вінниці здійснили з району мису Фіолент в анексованому Криму – ОК “Південь”
«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян
РФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з КримуРФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з Криму
Арестович зізнався, де заробляє гроші, і це не Офіс президента: "Я чесно..."Арестович зізнався, де заробляє гроші, і це не Офіс президента: "Я чесно..."
Вирішення трьох питань нівелювало б будь-які претензії до Офісу президента, в тому числі від Спартц — ШабунінВирішення трьох питань нівелювало б будь-які претензії до Офісу президента, в тому числі від Спартц — Шабунін
Українські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій БританіїУкраїнські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій Британії
Терміни закінчення війни: в Офісі президента погодились із прогнозами української розвідкиТерміни закінчення війни: в Офісі президента погодились із прогнозами української розвідки
Віра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та СєвєродонецькуВіра в "асвабадителей" була нетривалою: що зараз відбувається у захоплених Лисичанську та Сєвєродонецьку
Последние новости
Подгружаем последние новости