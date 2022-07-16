Частина окупованого Маріуполю знов залишилась без води

Росіяни разом з колаборантами знеструмили насосні станції

Частина окупованого Маріуполю знов залишилась без води
Водогін в Маріуполі
© Фото из соцсетей

Частина Приморського району окупованого Маріуполю знов залишилась без водопостачання – заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

За словами радника мера, причиною відсутності водопостачання стало знеструмлення насосних станцій некваліфікованими працівниками. Адже міським господарством займаються росіяни та колаборанти, що не мають відповідного досвіду.

«Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише. Чому? Просто дупорукі «спеціалісти» знов догралися з електрикою і тепер насосні знов обесточені. Правда, про це не скажуть в новинах про «життя повертається». Тому що в реалії воно повертається дупою через безглуздя колаборантів і окупантів», - написав Андрющенко.


Артем Руденко, ZN.ua





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