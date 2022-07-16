Міноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документа

У Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що порядок, який передбачає отримання дозволу у ТЦК військовозобов'язаними для виїзду за межі місця проживання, скасовано, інформує Апостроф .

Про це свідчить відповідь відомства на запит народного депутата Олександра Федієнка.

У повідомленні наголошується, що документ відправлений на доопрацювання з метою зниження соціальної напруги та запобігання маніпуляціям громадською думкою.

Раніше повідомлялося, що в Україні у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів із місць проживання без дозволу військкоматів.