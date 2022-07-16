Міноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документа

У Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що порядок, який передбачає отримання дозволу у ТЦК військовозобов'язаними для виїзду за межі місця проживання, скасовано, інформує Апостроф.

Про це свідчить відповідь відомства на запит народного депутата Олександра Федієнка.

У повідомленні наголошується, що документ відправлений на доопрацювання з метою зниження соціальної напруги та запобігання маніпуляціям громадською думкою.

Раніше повідомлялося, що в Україні у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів із місць проживання без дозволу військкоматів.


Маргарита Лепс, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного ударуВ Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару
РФ робить неправдиві заяви про «успіхи» на фронті, щоб зміцнити моральний дух військових — Міноборони БританіїРФ робить неправдиві заяви про «успіхи» на фронті, щоб зміцнити моральний дух військових — Міноборони Британії
Окупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фотоОкупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фото
Росія вранці нанесла удару по Одесі - місто затягнуло чорним димом: фото і відеоРосія вранці нанесла удару по Одесі - місто затягнуло чорним димом: фото і відео
Повернення турбін Nord Stream: канадські депутати вимагають від уряду юридичного роз’яснення спірного рішенняПовернення турбін Nord Stream: канадські депутати вимагають від уряду юридичного роз’яснення спірного рішення
Рашисти обстріляли Дніпро: є загиблі, фото та відеоРашисти обстріляли Дніпро: є загиблі, фото та відео
Окупанти обстріляли з РСЗВ Бахмут: є постраждалі, фотоОкупанти обстріляли з РСЗВ Бахмут: є постраждалі, фото
HIMARS уже знищили більше 30 логістичних воєнних об'єктів РФ – МіноборониHIMARS уже знищили більше 30 логістичних воєнних об'єктів РФ – Міноборони
Foreign Policy: У Путіна закінчується час для війни з УкраїноюForeign Policy: У Путіна закінчується час для війни з Україною
Лукашенко посилив своїх солдатів біля кордонів з Україною: "Серед техніки помічені..."Лукашенко посилив своїх солдатів біля кордонів з Україною: "Серед техніки помічені..."
Последние новости
Подгружаем последние новости