Поліція затримала чотирьох громадян, які фотографували місця "прильотів" ворожих ракет в Одесі, повідомив речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару, також в їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури і блокпостів", - написав Братчук у Telegram.

У поліції розповіли, що один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних. Крім того, в його телефоні виявили докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Удар нанесли з напрямку Ставропілля, з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95. Внаслідок удару загорівся склад. Охоронці складу не постраждали, тому що після сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.