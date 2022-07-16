В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару
Охоронці складу не постраждали, тому що після сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття, інформує
Поліція затримала чотирьох громадян, які фотографували місця "прильотів" ворожих ракет в Одесі,
"В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару, також в їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури і блокпостів", - написав Братчук у Telegram.
У поліції розповіли, що один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних. Крім того, в його телефоні виявили докази активного спілкування з абонентами Росії.
Нагадаємо, вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Удар нанесли з напрямку Ставропілля, з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95. Внаслідок удару загорівся склад. Охоронці складу не постраждали, тому що після сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.