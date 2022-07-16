В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару

Охоронці складу не постраждали, тому що після сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття, інформує ZN.ua.

В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару
© ДСНС / Facebook

Поліція затримала чотирьох громадян, які фотографували місця "прильотів" ворожих ракет в Одесі, повідомив речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару, також в їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури і блокпостів", - написав Братчук у Telegram.

У поліції розповіли, що один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних. Крім того, в його телефоні виявили докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Удар нанесли з напрямку Ставропілля, з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95. Внаслідок удару загорівся склад. Охоронці складу не постраждали, тому що після сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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