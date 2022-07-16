Спецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУР

Для цього російські агенти активізували діяльність в країнах Східної Європи, інформує ZN.ua.

Спецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУР
© Офіційний сайт Кремля

Спецслужби РФ активізували свою діяльність в країнах Східної Європи. Російські агенти отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даним ГУР, для визначення схем доставки та кількості зброї, яку союзники передають Україні для захисту від агресії РФ, російські військові аташе в країнах ЄС закритими каналами зв’язку отримали завданням активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї.

Зокрема, у прикордонних з Україною регіонах спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

«Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки», - зазначають у розвідці.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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