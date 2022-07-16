Понад 13 тисяч контрактників звільнено від сплати за навчання — хто компенсує кошти вишам
Кабмін виділив 87 млн гривень для компенсації вишам заборгованості контрактників з окупованих територій, інформує
Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 15 липня, виділив кошти з резервного фонду держбюджету для компенсації вишам заборгованості студентів за другий семестр навчання. Про це
Йдеться про студентів, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває, або перебували в тимчасовій окупації чи блокуванні — таких наразі налічується понад 13 тисяч.
Згідно з рішенням Кабміну, ці студенти будуть звільнені від оплати за другий семестр навчання, а кошти, які ВНЗ мали отримати і витратити зокрема на зарплати працівникам та оплату комунальних послуг, вишам компенсує держава.