Понад 13 тисяч контрактників звільнено від сплати за навчання — хто компенсує кошти вишам

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 15 липня, виділив кошти з резервного фонду держбюджету для компенсації вишам заборгованості студентів за другий семестр навчання. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Йдеться про студентів, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває, або перебували в тимчасовій окупації чи блокуванні — таких наразі налічується понад 13 тисяч.

Згідно з рішенням Кабміну, ці студенти будуть звільнені від оплати за другий семестр навчання, а кошти, які ВНЗ мали отримати і витратити зокрема на зарплати працівникам та оплату комунальних послуг, вишам компенсує держава.