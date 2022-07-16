Понад 13 тисяч контрактників звільнено від сплати за навчання — хто компенсує кошти вишам

Кабмін виділив 87 млн гривень для компенсації вишам заборгованості контрактників з окупованих територій, інформує ZN.ua.

Понад 13 тисяч контрактників звільнено від сплати за навчання — хто компенсує кошти вишам
© Прес-центр НБУ

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 15 липня, виділив кошти з резервного фонду держбюджету для компенсації вишам заборгованості студентів за другий семестр навчання. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Йдеться про студентів, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває, або перебували в тимчасовій окупації чи блокуванні — таких наразі налічується понад 13 тисяч.

Згідно з рішенням Кабміну, ці студенти будуть звільнені від оплати за другий семестр навчання, а кошти, які ВНЗ мали отримати і витратити зокрема на зарплати працівникам та оплату комунальних послуг, вишам компенсує держава.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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