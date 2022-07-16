Російські окупанти намагаються відновити морські порти на узбережжі Азовського моря, щоб вивозити крадене — Генштаб

Росіяни продовжують обстріли мирного населення і грабують окуповані міста, інформує ZN.ua.

Російські окупанти намагаються відновити морські порти на узбережжі Азовського моря, щоб вивозити крадене — Генштаб
© ZN.UA

Російські окупанти продовжують здійснювати ракетні та артилерійські обстріли українських міст на півдні, а також намагаються відновити роботу морських портів в Азовському морі, щоб вивозити награбоване майно. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За інформацією наших захисників, на південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

З метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря.

Також у Генштабі зазначають, що у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України перебувають три ворожі носії високоточної зброї у Чорному морі. Саме звідти було здійснено недавній обстріл Вінниці, внаслідок якого загинули 23 людини.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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