США та Саудівська Аравія домовилися допомогти Україні з експортом зерна

Лідери країн підтвердили відданість допомозі українському народу, інформує ZN.ua.

США та Саудівська Аравія домовилися допомогти Україні з експортом зерна

Під час візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, сторони підписали 18 угод та меморандумів про співпрацю у низці сфер, включно з енергетикою, охороною здоров’я, інвестиціями та космосом, повідомляє державне агентство SPA.

За підсумками зустрічі американського лідера та саудівського правителя Ер-Ріяд зобов'язався підтримувати баланс світового ринку нафти з метою сталого економічного зростання.

«Обидві сторони наголосили на важливості стратегічної економічної та інвестиційної співпраці, особливо на тлі поточної кризи в Україні та її наслідків, і підтвердили свою відданість стабільному світовому енергетичному ринку», - йдеться у комюніке.

Сторони також погодилися, що потребують стабільних і диверсифікованих ланцюжків постачання енергоносіїв. Саудівська Аравія має намір інвестувати в проєкти на підтримку цифровізації, збереження сталих ланцюжків поставок, кліматичну та енергетичну безпеку.

Обговорюючи регіональні питання, країни наголосили на необхідності подальшого стримування спроб Ірану втручатися у внутрішні справи інших країн та протидії зусиллям Тегерану дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Сторони також торкнулися теми України, зокрема, допомоги її народові та експорту зерна, заблокованого через російську агресію.

«Лідери країн підтвердили свою відданість наданню допомоги українському народу та забезпеченню безперешкодного експорту зерна та пшениці для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, яка загрожує низці близькосхідних та африканських держав», - зазначається у заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять до Ізраїлю та з нього.

«Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії вирішило відкрити повітряний простір всім авіаперевізникам, які відповідають вимогам GACA. Це рішення допоможе зміцнити позиції Королівства як глобального центру, що сполучає Африку, Азію та Європу», - йдеться у документі.

США та Саудівська Аравія також розширюють співпрацю з кібербезпеки та обмін даними про злочинців та загрози у цій сфері, у сфері розгортання 5G та 6G, космічних досліджень, а також за низкою інших напрямків.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Блок рекламы


Похожие новости
Росія готує в Україні масштабний наступ: напрям атак та карта бойових дійРосія готує в Україні масштабний наступ: напрям атак та карта бойових дій
Нові правила з 16 липня набувають чинності в Україні: за що тепер загрожують штрафиНові правила з 16 липня набувають чинності в Україні: за що тепер загрожують штрафи
У парламенті Чехії закликають дати Україні бойову авіацію та ПРОУ парламенті Чехії закликають дати Україні бойову авіацію та ПРО
Шойгу дав вказівки армії РФ наростити дії на всіх напрямках в Україні – росЗМІШойгу дав вказівки армії РФ наростити дії на всіх напрямках в Україні – росЗМІ
Після візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафтиПісля візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафти
Міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним: "Ми домовилися…"Міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним: "Ми домовилися…"
Політична криза в Італії не дозволить їй постачати зброю Україні — Ді МайоПолітична криза в Італії не дозволить їй постачати зброю Україні — Ді Майо
Дії Росії в Україні мають закінчитися провалом – БайденДії Росії в Україні мають закінчитися провалом – Байден
Мобілізація в Україні: у ЦПД спростували чергові фейкиМобілізація в Україні: у ЦПД спростували чергові фейки
Президент Бразилії заявив, що знає, як закінчити війну в УкраїніПрезидент Бразилії заявив, що знає, як закінчити війну в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости