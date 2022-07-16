США та Саудівська Аравія домовилися допомогти Україні з експортом зерна

Під час візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, сторони підписали 18 угод та меморандумів про співпрацю у низці сфер, включно з енергетикою, охороною здоров’я, інвестиціями та космосом, повідомляє державне агентство SPA .

За підсумками зустрічі американського лідера та саудівського правителя Ер-Ріяд зобов'язався підтримувати баланс світового ринку нафти з метою сталого економічного зростання.

«Обидві сторони наголосили на важливості стратегічної економічної та інвестиційної співпраці, особливо на тлі поточної кризи в Україні та її наслідків, і підтвердили свою відданість стабільному світовому енергетичному ринку», - йдеться у комюніке .

Сторони також погодилися, що потребують стабільних і диверсифікованих ланцюжків постачання енергоносіїв. Саудівська Аравія має намір інвестувати в проєкти на підтримку цифровізації, збереження сталих ланцюжків поставок, кліматичну та енергетичну безпеку.

Обговорюючи регіональні питання, країни наголосили на необхідності подальшого стримування спроб Ірану втручатися у внутрішні справи інших країн та протидії зусиллям Тегерану дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Сторони також торкнулися теми України, зокрема, допомоги її народові та експорту зерна, заблокованого через російську агресію.

«Лідери країн підтвердили свою відданість наданню допомоги українському народу та забезпеченню безперешкодного експорту зерна та пшениці для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, яка загрожує низці близькосхідних та африканських держав», - зазначається у заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять до Ізраїлю та з нього.

«Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії вирішило відкрити повітряний простір всім авіаперевізникам, які відповідають вимогам GACA. Це рішення допоможе зміцнити позиції Королівства як глобального центру, що сполучає Африку, Азію та Європу», - йдеться у документі.

США та Саудівська Аравія також розширюють співпрацю з кібербезпеки та обмін даними про злочинців та загрози у цій сфері, у сфері розгортання 5G та 6G, космічних досліджень, а також за низкою інших напрямків.