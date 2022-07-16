Під час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Байден звинуватив його у вбивстві журналіста Джамала Хашоггі

Під час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Джидді президент США Джо Байден напряму звинуватив свого колегу у вбивстві журналіста Джамала Хашоггі в 2018 році. Про це пише New York Times , посилаючись на слова очільника Білого Дому.

За інформацією джерела, Байден відразу зачепив важливе для себе питання і не став вибирати занадто дипломатичний спосіб, аби в черговий раз висловити занепокоєність станом дотримання прав людини в Саудівській Аравії.

«Я дуже прямо сказав, що мовчання американського президента щодо питання прав людини суперечить тому, ким ми є і ким є я. Я завжди буду відстоювати наші цінності», – підкреслив Байден.

На обвинувачення глави Білого Дому у вбивстві Хашоггі принц Мухаммед відповів, що «не несе персональної відповідальності» за смерть журналіста. За словами Байдена, він наполіг на власній позиції і дав зрозуміти бін Салману, що вважає інакше.