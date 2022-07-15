Росіяни готують українців до анексії окупованих територій: скрізь висять красномовні білборди

окупанти, російські солдати, російські війська

З'явилися нові ознаки, що говорять на користь того, що окупанти готуються до проведення операції з анексії окупованих територій.

Кремль хоче анексувати Херсонську та Запорізьку області України та приєднати їх до себе на зразок "Таврійської губернії". Вже відомо, що у Запорізькій області восени хочуть провести псевдореферендум про входження до складу росії.

Тим часом на окупованих територіях почали розвішувати плакати та роздавати пропагандистські газети, пише "Уніан".

Так, з'явилися нові ознаки, що говорять на користь того, що окупанти готуються до проведення операції з анексії окупованих територій Запорізької області

Там почали розповсюдження пропагандистської газети "Запорізький вісник" і вивісили білборди з цитатами путіна з досить однозначними слоганами: "Ми разом, ми один народ. І лише від людей, які там живуть, залежатиме їхнє майбутнє. І ми будемо з повагою ставитись до будь-кого їхнього вибору".

Росіяни також вимагають від українських громадян на півдні України відкривати банківські рахунки у російському державному Промзв'язку банку.

Крім цього, росіяни перекрили цивільний рух і не дозволяють нікому в'їжджати або виїжджати на окуповану територію, що може бути додатковою спробою контролювати населення в рамках підготовки до анексії.


Александра Павленко, politeka.net





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