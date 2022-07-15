Ворог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — Генштаб
Росіяни продовжують підло вбивати мирне населення України, прицільно бомбардуючи місця великого скупчення людей, інформує
Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків на території України, ганебно виправдовуючи свої дії тим, що у них нібито розташовуються військові ЗСУ. Про це
«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію», - повідомляють українські захисники.
Слід зазначити, що за минулу добу противник дотримувався вищезазначеної тактики і завдав відразу декілька ракетних ударів по містам України. Найбільше постраждала Вінниця. Там внаслідок обстрілу росіян загинули щонайменше 23 людини, серед яких троє дітей віком до 10 років.