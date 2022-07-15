Ворог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — Генштаб

Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків на території України, ганебно виправдовуючи свої дії тим, що у них нібито розташовуються військові ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію», - повідомляють українські захисники.

Слід зазначити, що за минулу добу противник дотримувався вищезазначеної тактики і завдав відразу декілька ракетних ударів по містам України. Найбільше постраждала Вінниця. Там внаслідок обстрілу росіян загинули щонайменше 23 людини, серед яких троє дітей віком до 10 років.