ОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур і цивільних осіб як живий щит у Бучі та Ірпені

В новому звіті розкриваються подробиці жахливих злочинів окупантів в Україні, інформує ZN.ua.

ОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур і цивільних осіб як живий щит у Бучі та Ірпені
© Андрій Нєбитов / facebook

Під час окупації міст Буча та Ірпінь російські загарбники катували цивільне населення у камерах тортур та використовували мирних жителів як живий щит. Про це повідомляє CNN, посилаючись на новий звіт ОБСЄ.

У новій доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка охоплює період з 1 квітня по 25 червня, говориться про виявлення камер тортур у літньому таборі в Бучі. Експерти ОБСЄ заявляють, що фото- та відеодокази свідчать про те, що російські війська здійснювали цілеспрямовані організовані вбивства мирних жителів Бучі, яких знайшли застреленими зі зв’язаними за спиною руками.

У звіті задокументовано «низку камер тортур, розділених бетонними стінами», виявлених у літньому таборі в Бучі, включно з кімнатою, яка, за словами представників ОБСЄ, використовувалася для страт. В ній чітко видно кульові отвори у стінах.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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