В СДПН вважають, що Шредер повинен покинути партію через свою «неприпустиму» позицію щодо Путіна

Дружба ексканцлера ФРН з Путіним і його небажання засуджувати війну в Україні викликають у колег Шредера багато запитань, інформує ZN.ua.

В СДПН вважають, що Шредер повинен покинути партію через свою «неприпустиму» позицію щодо Путіна
© les-crises.fr

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах вважає позицію Герхарда Шредера стосовно Владіміра Путіна і його загарбницької війни в Україні неприпустимою. На думку члена Соціал-демократичної партії ФРН, колишній канцлер повинен самостійно покинути лави об'єднання. Про це Лаутербах заявив в інтерв’ю виданню Spiegel.

На думку політика, те, що Шредер і досі підтримує стосунки з російським диктатором та відмовляється публічно засуджувати дії окупантів в Україні є вагомою підставою для його виключення з СДПН.

«Дії Путіна безперечно злочинні, а поведінку Герхарда Шредера при цьому абсолютно неможливо вибачити. Йому фактично більше немає місця в СДПН», – категорично висловився Лаутербах.

На думку міністра охорони здоров’я, поведінка Шредера шкодить соціал-демократам, які у переважній більшості висловилися проти російської агресії. Останньою краплею терпіння для Лаутербаха стала недавня заява ексканцлера про те, що незважаючи ні на що, він і надалі підтримуватиме зв’язок із Путіним.

Після чергового скандального висловлювання Шредера осередок СДПН у Ганновері 14 липня ініціював обговорення щодо виключення політика з партії. Проте, на думку Лаутербаха, його колега повинен самостійно піти, не чекаючи завершення формальної процедури.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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