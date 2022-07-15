Німецька компанія Rheinmetall модернізує 30 БМП Marder для кругових поставок на користь України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall зараз модернізує три десятки бойових машин піхоти Marder, щоб надати їх для підтримки України в рамках так званих кругових поставок, повідомляє DW .

Представник компанії заявив у четвер, що 30 одиниць БМП вже "прийнято в роботу", щоб підготувати їх до продажу. Загалом, за його словами, відносно легко може бути підготовлено близько 100 одиниць.

Згідно з відомою інформацією, уряд Німеччини ще не ухвалив відповідного рішення. Глава Rheinmetall Армін Паппергер очікує, що запланований продаж старих БМП Marder отримає схвалення влади найближчим часом.

Передбачається, що Marder модифікації 1A3 виробництва 1970-80-х років будуть продані іншим країнам, які, у свою чергу, зможуть постачати власне озброєння українським збройним силам. Rheinmetall готовий також продати 88 танків "Леопард 1" старих модифікацій.

За словами Арміна Паппергера, напередодні, 13 липня, міністерство оборони ФРН ухвалило рішення замовити для бундесверу 111 БМП Puma, переговори щодо контракту мають розпочатися наступного тижня.