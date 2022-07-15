Німецька компанія Rheinmetall модернізує 30 БМП Marder для кругових поставок на користь України

Для бундесверу у концерну планується замовити 111 сучасних БМП Puma, інформує ZN.ua.

Німецька компанія Rheinmetall модернізує 30 БМП Marder для кругових поставок на користь України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall зараз модернізує три десятки бойових машин піхоти Marder, щоб надати їх для підтримки України в рамках так званих кругових поставок, повідомляє DW.

Представник компанії заявив у четвер, що 30 одиниць БМП вже "прийнято в роботу", щоб підготувати їх до продажу. Загалом, за його словами, відносно легко може бути підготовлено близько 100 одиниць.

Згідно з відомою інформацією, уряд Німеччини ще не ухвалив відповідного рішення. Глава Rheinmetall Армін Паппергер очікує, що запланований продаж старих БМП Marder отримає схвалення влади найближчим часом.

Передбачається, що Marder модифікації 1A3 виробництва 1970-80-х років будуть продані іншим країнам, які, у свою чергу, зможуть постачати власне озброєння українським збройним силам. Rheinmetall готовий також продати 88 танків "Леопард 1" старих модифікацій.

За словами Арміна Паппергера, напередодні, 13 липня, міністерство оборони ФРН ухвалило рішення замовити для бундесверу 111 БМП Puma, переговори щодо контракту мають розпочатися наступного тижня.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
Війна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — БайденВійна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — Байден
Втрати України на фронті: у Міноборони розповіли, чому дані засекреченіВтрати України на фронті: у Міноборони розповіли, чому дані засекречені
В Одесі розгорівся скандал через велетенський прапор України: його хочуть демонтувати комунальники, а одесити - протиВ Одесі розгорівся скандал через велетенський прапор України: його хочуть демонтувати комунальники, а одесити - проти
The Atlantic: Російська війна проти України скотилась до тероризмуThe Atlantic: Російська війна проти України скотилась до тероризму
Foreign Affairs: Захід перебільшує загрозу Росії для себе, коли думає про допомогу для УкраїниForeign Affairs: Захід перебільшує загрозу Росії для себе, коли думає про допомогу для України
Понад 40 країн підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООНПонад 40 країн підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН
Спочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для УкраїниСпочатку подарунки: в Білому домі пояснили, коли почне діяти ленд-лізу для України
Столтенберг євродепутатам: нарощувати допомогу Україні – на користь вашої безпекиСтолтенберг євродепутатам: нарощувати допомогу Україні – на користь вашої безпеки
9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН9 млн людей виїхали з України з початку війни - ООН
"Можна оголосити подяку від Міноборони України": чиновник кремля розікрав 20 трильйонів на військовій техніці"Можна оголосити подяку від Міноборони України": чиновник кремля розікрав 20 трильйонів на військовій техніці
Последние новости
Подгружаем последние новости