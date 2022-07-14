У паніці "віджимають" авто та їдуть із награбованим: у Херсоні почалася масова втеча окупантів

Росіяни в паніці залишають окупований Херсон, завантажуючи сумки награбованого майна у відібрані в українців автомобілі. Таку реакцію спричинило знищення чергового складу боєприпасів загарбників.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Апостроф .

"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні боки й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Далі буде!" – йдеться у публікації.

У Страткомі опублікували фото, де видно, як густий дим піднімається над знищеним ЗСУ військовим об'єктом окупантів, який російська пропаганда традиційно назве складом "селітри та гуманітарки".