Минулої доби війська РФ хаотично обстрілювали мирне населення Харківської області, двоє людей поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів окупантами Харківської області отримали поранення двоє мирних жителів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі війська РФ знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова — о 23.00 та після 2 години.

Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, також зруйнована 3-поверхова будівля і автомобілі.

«Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає», - зазначив голова ОВА.

Крім того, протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

В Ізюмському районі війська РФ пошкодили критичну інфраструктуру, зокрема, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

Протягом доби від обстрілів окупантів постраждали двоє мирних жителів Чугуївського району, їх госпіталізували.

Також за словами голови ОВА, на лінії зіткнення протягом минулої доби тривали активні бойові дії. В районі Ізюма загарбники відкривали вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля.

«Ворог намагався йти в наступ в напрямку Курульки, але вкотре зазнав невдачі та зазнав втрат», - зазначив Синєгубов.